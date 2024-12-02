الإعيسر: كل من لا يلتزم الحياد في التغطية الإعلامية للقضية السودانية لن يكون مرحباً به في السودان

بورتسودان: السوداني

حذّر وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد الإعيسر، أجهزة الإعلام الداخلية والخارجية؛ من أن كل من لا يلتزم الحياد في التغطية الإعلامية للقضية السودانية ومراعاة الموضوعية ومواثيق الشرف الإعلامي، لن يكون مرحباً به؛ وسيتم إغلاق منبره في السودان طوال فترة تكليفه بالوزارة.

وقال الإعيسر: “رسالتنا للإعلام أن عودوا إلى الحياد، وعلى وسائل الإعلام التي تغطي الأنشطة السودانية، نقول لهم نحن كحكومة لن نقبل بأي جهاز إعلامي داخلي أو خارجي يمرر أجندة تسهم في تفكيك الدولة والوطن”.

وأوضح تعاونهم مع جميع أجهزة الإعلام النزيهة، مبيناً أن الحكومة ستفتح كل أبواب السودان للتغطية لأجهزة الإعلام التي تراعي مواثيق العمل الصحفي المهني، وسيتم تقديم كل المساعدات لها، داعياً الإعلام إلى التعاون مع السودان وفق أسس مهنية موضوعية.

وأضاف: “كل من يُخالف القيم المهنية والصحفية لن يكون له مكاناً في السودان. مستعدون لإصدار القرار بإيقاف أي مؤسسة إعلامية تخالف القيم الصحفية في تغطيتها للأحداث في السودان، ولن نتردد في ذلك، فالبلاد تخوض حرباً إعلامية، هناك بعض المؤسسات الإعلامية لعبت دوراً موازياً ومسانداً للمليشيا الإرهابية بدعم من دول تريد أن ترهن السودان للمليشيا”.

وشدد الإعيسر، على رفض الحكومة تمرير أية أجندات إعلامية تضرب في عضض الدولة وتفتتها، داعياً جميع أبناء الوطن إلى العمل معاً لتفويت الفرصة على المتربصين، مبيناً أن المعركة هي معركة الشعب والجيش معاً.