نجاحٌ كبيرٌ لتجربة فتح حسابات بنك فيصل (أونلاين) في أسبوعها الأول.. وخُبراء يُشيدون بأهمية التجربة ومواكبتها لمرحلة استبدال العملة

بورتسودان: السوداني

بعد أسبوع من خدمة فتح الحساب البنكي أونلاين، التي أطلقها بنك فيصل الإسلامي السوداني، أبدى عددٌ من المواطنين ارتياحاً للتجربة المميزة والسهلة التي لا تتجاوز الـ3 دقائق مع سهولة الخطوات والمطلوبات.

إلى ذلك، عبّر عدد من خبراء التقنية المصرفية عن سعادتهم باستعادة بنك فيصل لمكانته المرموقة باعتباره رائد التقنية المصرفية في السودان، مُشيرين إلى نجاح تجربة تطبيق فوري منذ عدة سنوات، وأضافوا أنّ الخدمة التي قدّمها البنك في فتح الحسابات أونلاين في ثلاث دقائق قد جاءت في وقتها تماماً بما يتوافق مع سياسة الدولة وخطتها لاستبدال العملة التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخراً.

يُذكر أنّ البنك قد أطلق هذه الخدمة مؤخراً، وقد وجدت استجابة عالية في الأسبوع الأول من خلال فتح الآلاف من الحسابات أونلاين ومجاناً خاصة من خارج السودان.