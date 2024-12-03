وزير الخارجية يُناقش مع نظيره المصري سبل تذليل المعوقات التي تُواجِـه السودانيين المقيمين في مصر خاصة في الجوانب الھجرية والتعليمية

القاهرة: السوداني

عقد وزير الخارجية د. علي يوسف الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مُباحثات رسمية مع نظيره المصري د. بدر عبد العاطي، الذي وصل إلى السودان في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وناقش الجانبان، سبل تذليل المعوقات التي تواجه السودانيين المُقيمين في مصر مؤقتاً بسبب الحرب، خاصةً في الجوانب الھجرية والتعليمية، واتفقا على وضع المُعالجات العملية والناجعة لتلك القضايا في ضوء العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم لسلامة السودان وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخُّل في شؤونه الداخلية، وأكد أن الشعب المصري يُشاطر الشعب السوداني الشقيق في محنته وسيكون سنداً له حتى يتجاوزھا بسلام.

تناولت المباحثات، جميع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على تفعيل كل آليات التعاون السياسية والاقتصادية والقنصلية بين البلدين الشقيقين، لزيادة تمتين العلاقات الاستراتيجية بينھما وإحكام التنسيق بين القيادتين في القضايا ذات الاھتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي يوليو، استضافت القاهرة، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في مُحاولة منها لإنهاء الخلافات بينها بشأن موقفها من الحرب التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل 2023.