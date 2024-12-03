البرهان يتسلم رسالة خطية من السيسي

بورتسودان: السوداني

تسلم رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلّق بترقية وتطوير علاقات البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم ببورتسودان وزير الخارجية المصري السفير د. بدر عبد العاطي الذي سلّمه الرسالة، بحضور وزير الخارجية السفير د. علي يوسف الشريف.

وقال وزير الخارجية السفير علي يوسف في تصريح صحفي، إنّ زيارة وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له تعكس مدى ما وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين من قوة وتطور، مبيناً أنها تأتي في توقيت تاريخي ومهم في مسار التطورات التي تجرى في السودان من حرب الكرامة إلى جهود إنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني وإعمار ما دمرته الحرب وإخراج السودان من النفق المظلم الذي أدخلته فيه هذه الحرب ومن وقف وراءها.

وأضاف السفير علي يوسف أن اللقاء بين رئيس المجلس السيادي ووزير الخارجية المصري كان لقاءً مثمراً تم فيه تسليم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشقيقه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، مبيناً أن الرسالة تؤكد على المصير المشترك لشعبي وادي النيل. وقال إن الرئيس البرهان تقدم بالشكر والتقدير للرئيس المصري والشعب المصري الشقيق على حسن استقبال السودانيين الذين انتقلوا إلى مصر بعد الحرب وما قدمته جمهورية مصر العربية من خدمات لهم.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك بعض المشكلات التي تواجه السودانيين في مصر وقد تمت مناقشتها مع الوزير بدر عبد العاطي، حيث وعد بحلها ومعالجتها.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري أن زيارته للسودان تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل رسالة دعم وتضامن كامل من الدولة المصرية للدولة السودانية، مبيناً أن اللقاء تطرق لمجمل التطورات في المنطقة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم الممكن للأشقاء السودانيين، مؤكداً تضامن الشعب المصري مع الشعب السوداني.

وأضاف أنه استمع أيضاً إلى تنوير من رئيس المجلس السيادي حول التطورات في السودان، مؤكداً أن هناك إرادة مشتركة من القيادتين السودانية والمصرية لتكثيف التشاور بين البلدين إزاء كل الملفات التي تهم السودان ومصر خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية المصري، إن بلاده حريصة على استعادة السودان لعضويته ونشاطه في الاتحاد الإفريقي، مؤكداً استعداد بلاده لبذل كل مافي وسعها من أجل استئناف السودان لنشاطه داخل الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن هناك تشاورا مستمرا بين البلدين بشأن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر والسودان خاصة انهما دولتي المصب ولابد من النظر بعين الاعتبار لشواغلهما.

وأشار السفير بدر للملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال في البلدين الذي انعقد مؤخراً في القاهرة، مبيناً أن رئيس مجلس السيادة نقل له رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسن استقبال السودانيين الذين لجأوا لمصر بسبب الحرب.