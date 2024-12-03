بنك فيصل الإسلامي يفتتح مكتباً تمثيلياً في البحرين لتعزيز التوسع الإقليمي والتحول الرقمي

متابعات: السوداني

في خطوة إستراتيجية تعكس التزامه بالتوسع الإقليمي وتعزيز حضوره في منطقة الخليج، أعلن بنك فيصل الإسلامي عن افتتاح مكتب تمثيلي في مملكة البحرين.

يهدف المكتب إلى توطيد العلاقات مع المؤسسات المصرفية البحرينية واستكشاف آفاق جديدة للشراكات الإستراتيجية، ما يدعم خطط البنك في تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات العملاء داخل السودان و خارجه.

يأتي هذا التوسع كجزء من إستراتيجية البنك للتحول الرقمي الشامل، حيث يسعى لتقديم خدمات مالية مبتكرة تعزز من تجربة العملاء وتواكب التطورات التقنية في القطاع المصرفي.

وأكد البنك أن هذه الخطوة تُظهر التزامه المستمر بتطوير شبكة أعماله الإقليمية، مما يُرسخ مكانته كلاعب رئيسي في الصناعة المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط.