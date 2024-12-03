منظمة هيومن أبيل البريطانية توزع (1200) حقيبة صحية

أم درمان: السوداني

أكملت منظمة هيومن أبيل البريطانية، مشروع توزيع “الحقائب الايوائية والصحية”، ويأتي المشروع في إطار توزيع عدد (45) ألف حقيبة مواد ايواء وحقيبة صحية، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وتمويل من المعونة الأمريكية لصالح ولايات (الخرطوم، الشمالية، والقضارف).

رئيس منظمة هيومن أبيل البريطانية، إبراهيم محمد صالح، قال في تصريحات صحفية، إن المشروع اكتمل لصالح النازحين والمتأثرين بالحرب في مربعات الفتيحاب بأم درمان، وتم توزيع عدد (1200) حقيبة صحية.

الجدير بالذكر أن مدينة الخرطوم بحري استفادت من هذا المشروع، وتم توزيع آلاف الحقائب الصحية بمناطق (أم القرى والفكي هاشم).

وأضاف إبراهيم، بأن المشروع سيتواصل في العام الجديد في توفير مواد الإيواء والحقائب الصحية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي.