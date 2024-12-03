الفريق أول كباشي: لا تفاوض ولا هدنة ولا وقف لإطلاق النار مع المليشيا

متابعات: السوداني

قطع عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للجيش الفريق أول، ركن شمس الدين كباشي أنه: “لا تفاوض ولا هدنة ولا وقف لإطلاق النار، ولن يكون هناك مسار للتفاوض السياسي دون حسم المعركة ضد مليشيا الدعم السريع عسكرياً، كما أشار القائد العام”. وبيّن أن المليشيا دوماً تخون عهودها واتفاقاتها معهم وتستغل وقف إطلاق النار والهدن لاستباحة البلاد وأعراض المواطنين الأبرياء.

وأكد كباشي، عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على تحرير كل شبر دنسه العملاء والخونة ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان.

ووصل كباشى، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سنار، وتفقد مصنع سكر سنار بعد ساعات من استرداده من مليشيا قوات الدعم السريع، ووقف على حجم الأضرار التي لحقت به جراء التدمير الممنهج الذي قامت به المليشيا الإرهابية المتمردة تحت مظلة الادعاءات وفرية تحقيق الديمقراطية الكاذبة.

وقدم التهنئة للقادة والضباط وضباط الصف والجنود والمستنفرين على الانتصارات التي تحققت في محور سنار، مشيداً بالتضحيات الجِسام التي بذلتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون للذود عن حياض الوطن ورفعة شأنه وحماية أراضيه، مؤكدا حرص الحكومة السودانية على إعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية المتمردة.