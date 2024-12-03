سودانيتان ضمن قائمة الأكثر إلهاماً في العالم للعام 2024

أم درمان: السوداني

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء، كلاً من الطبيبة صفاء علي، والناشطة هالة الكارب، ضمن قائمة 100 امرأة صنفتهن الأكثر إلهاماً وتأثيراً في العالم العام 2024.

وصفاء علي، اختصاصي طب النساء والتوليد، تعمل في المستشفى السعودي في أم درمان، واستمرت في عمليات التوليد والكشف والمراجعة للحوامل في ظروف بالغة التعقيد نتيجة القتال في منطقة عملها، وتسبّب القصف المدفعي في إيقاف عمل المستشفى السعودي، فانتقلت مع كادرها الطبي للعمل في قسم خاص داخل مستشفى النو، وهي المشفى الوحيد الذي كان يعمل في الأشهر الأولى بعد اشتداد المعارك، وفي تلك الفترة، عملت في أحلك والظروف والمخاطر وفيها كانت تضطر لإجراء عمليات توليد طبيعية أو قيصرية لإنقاذ الأمّهات والمواليد في ظل صعوبات بالغة، كما اضطرت صفاء علي، المتزوجة من قائد المريخ الأسبق ومدرب المنتخبات السودانية الخبير بالاتحاد الإفريقي (كاف)، الكابتن محمد عبد الله مازدا، إلى الذهاب في بعض الأحيان، للنساء الحوامل في منازلهن حال تعذر وصولهن للمستشفى للمراجعة.

حينما قرّرت أسرة الطبيبة صفاء علي، بمن فيهم زوجها وأبناؤها وبناتها مغادرة أم درمان لخارج السودان، اتخذت صفاء علي، قراراً صعباً بالبقاء في المدينة لأجل إنقاذ مزيدٍ من الأمهات ومواصلة رسالتها الإنسانية ضمن فريق الجيش الأبيض الذي أبلى بلاءً حسناً طوال فترة الحرب.

ومن المتوقع أن تُحظى دكتورة صفاء بتكريم كبير في العاصمة البريطانية لندن في الأسابيع المقبلة.

أما السودانية الأخرى، هالة الكارب، المدير الإقليمي لمنظمة صيحة، فقد كرّست حياتها للنضال من أجل حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء على معاناتهن بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصةً في منطقة القرن الأفريقي.

وتقول كراسة الإعلان من هيئة الإذاعة البريطانية، إن جهود الكارب امتدت إلى الدفاع عن ضحايا وناجيات العنف الجنسي في مناطق النزاعات، حيث تمكنت من إيصال أصواتهن إلى العالم من خلال جهودها المستمرة وكتاباتها المؤثرة، مُضيفةً أن تكريمها المستحق يعكس عُمق إسهاماتها في تعزيز العدالة النوعيّة، ودعم حقوق النساء، والعمل من أجل تحقيق السلام.