انتهاء أعمال صيانة خط الأنابيب الناقل لنفط جنوب السودان

جوبا: السوداني

التقى سفير السودان في جوبا، الفريق عصام كرار، مستشار الشؤون الأمنية في جنوب السودان، توت قلواك، حيث تم تناول مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة من قِبل القوات المسلحة السودانية لبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

وبحث اللقاء، موضوع إصلاح خط أنابيب النفط الخام، الذي يربط جنوب السودان بميناء بورتسودان، حيث انتهت أعمال الصيانة في الخط، وباتت وزارة النفط السودانية قادرةً على تشغيل الخط وإعادة ضخ النفط الخام من جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان إلى الأسواق العالمية.