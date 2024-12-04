رئيس مجلس السيادة يصل جوبا

جوبا: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى مدينة جوبا، في زيارة رسمية. وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي الرئيس سلفا كير ميارديت، وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية لدى جمهورية جنوب السودان.

وسيجري البرهان، مباحثات مع سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وعلمت (السوداني) انه سيتم بحث موضوع إصلاح خط أنابيب النفط الخام، الذي يربط جنوب السودان بميناء بورتسودان، حيث انتهت أعمال الصيانة في الخط، وباتت وزارة النفط السودانية قادرةً على تشغيل الخط وإعادة ضخ النفط الخام من جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان إلى الأسواق العالمية.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم، ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد مفضل.