البرهان وسلفا كير يعقدان جلسة مباحثات مشتركة

جوبا: السوداني

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن *عبد الفتاح البرهان* اليوم بجوبا، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بترقية وتطوير العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي، إن زيارة الفريق أول ركن البرهان لجوبا تأتي في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين.

مبيناً أن الزيارة تأتي أيضا لتقديم الدعم للرئيس سلفاكير ولحكومة جنوب السودان بشأن تطورات الأوضاع بالجنوب، وأضاف أن رئيس المجلس السيادي قدم شرحاً شاملاً لشقيقه الرئيس سلفاكير حول الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

مشيراً الى تقدم القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المشتركة في كافة محاور العمليات.

وقال وكيل الخارجية، إن الزيارة تطرقت أيضاً للتعاون بين البلدين في مجالات البترول والتجارة وأمن الحدود، فضلا عن إسهامها في إعادة تنشيط وإحياء العلاقات الثنائية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الخارجية بدولة الجنوب مجاك فيلمون مجوك أن زيارة رئيس المجلس السيادي لجمهورية جنوب السودان جاءت في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين.

مبيناً أن الرئيسين تناولا عددا من القضايا المشتركة، على رأسها التعاون في قطاع النفط وأمن الحدود المشتركة بجانب مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأعرب مجوك، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تمتين علاقات التعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.