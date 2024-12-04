والي الخرطوم يناقش مع البنك الزراعي استعدادات الموسم الزراعي الشتوي

أم درمان: السوداني

بحث والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة؛ مع نائب مدير عام البنك الزراعي د. عزالدين علي محمد، السبل الكفيلة لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي ودعم صغار المزارعين بالولاية.

حيث تجرى الاستعدادات لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي في مناطق الريف الشمالي كرري وغيرها من المناطق الآمنة على قدم وساق.

وأوضح الوالي خلال اللقاء أن الحرب أثرت بصورة مباشرة على المزارعين كغيرهم من المنتجين بولاية الخرطوم وفقدوا كل مقومات الإنتاج مما يتطلب تدخل البنك الزراعي الداعم الرئيسي لعمليات الإنتاج الزراعى بتوفير التقاوي والأسمدة وغيرها من احتياجات المزارع.

وقال الوالي، إن حكومته تعمل في ظروف بالغة التعقيد تحدت بذلك على الصعاب مما ساهم في عودة كثير من القطاعات الحيوية والذي يعد من أعرق المباني في وسط الخرطوم، كما أشاد برغبة البنك الزراعي لمزاولة نشاطه بالولاية مرة اخرى وفتح فروع إضافية بولاية الخرطوم باعتباره من اوائل البنوك التي عاودت العمل خلال الحرب.

مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري د. سر الختم فضل المولى، دعا إدارة البنك بالعمل على توفير التمويل للمزارع وإنشاء مخازن مبردة في منطقة شمال كرري باعتبارها من اكبر المناطق المنتجة لمحاصيل البطاطس والبصل والخضروات التي تحتاج إلى مخازن مبردة لحفظها، وأشار لأهمية تسهيل عملية التمويل لصغار المزارعين وتوفير مدخلات الإنتاج.

من جانبه، أكد نائب مدير عام البنك الزراعي الدكتور عزالدين على محمد، استعداد البنك لتلبية كافة احتياجات مزارعي الولاية، وكشف عن مساعي البنك لإعادة افتتاح عدد من الفروع بمحليات الولاية لتلبية متطلبات المزارعين، وكشف عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بأفرع البنك.