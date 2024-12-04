إنجمينا تشرع في تنفيذ قرار مُغادرة القوات الفرنسية للأراضي التشادية

إنجمينا: السوداني

شرَعَ مكتب رئيس الوزراء التشادي، في تشكيل لجنة لتنفيذ قرار الحكومة التشادية، مغادرة القوات الفرنسية للأراضي التشادي ووضع آلية لانسحاب القوات الفرنسية من تشاد، بالتنسيق مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجان فنية لوضع الخطط والبرامج لتنفيذ مخرجات قرار الحكومة التشادية بإلغاء اتفاقية التعاون العسكري وملحقاتها مع فرنسا.

كما تقرر تشكيل لجنة حكومية تشادية برئاسة وزير الخارجية التشادية وعضوية وزير الدفاع ومدير مكتب رئيس الجمهورية وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة، لوضع الخطط والبرامج لتنفيذ مخرجات قرار الحكومة التشادية.