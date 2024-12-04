شبكة أطباء السودان: مقتل وإصابة 34 مدنياً في مجزرة للدعم السريع بجنوب الفاشر

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة مروعة في منطقة “أبوزريقة” جنوب مدينة الفاشر ضد المواطنين الأبرياء.

ووفقًا للحصيلة الأولية، أسفرت المجزرة عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 13 آخرين، مما يعكس فداحة الفظائع التي يرتكبها المعتدون بحق المدنيين العزل.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الأربعاء بشدة، الجريمة الوحشية، واعتبرها امتدادًا لسلسلة الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم البشعة والعمل على حماية المدنيين. وطالبت العالم باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الإبادة الجماعية التي تستهدف الأبرياء في السودان، ودعم جهود تحقيق العدالة والمحاسبة.