تفاصيل زيارة وفد نظارة الهدندوة بقيادة الناظر تِرِك إلى إريتريا ولقائهم مع الرئيس أفورقي

أسمرا: السوداني

سجل وفد من نظارة الهدندوة بقيادة الناظر محمد أحمد محمد الأمين تِرِك، زيارة إلى دولة إريتريا، حيث كان في استقبال الوفد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وعقد وفد الهدندوة خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية التي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا، وتم التباحث بشكل معمق حول الوضع الراهن في السودان، خاصةً فيما يتعلق بالتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها البلد مع التركيز على الوضع الأمني والسياسي في شرق السودان – بحسب ما أعلنه مكتب تِرِك.

من جانبه، أكد الرئيس أسياس أفورقي، دعم بلاده الكامل للسودان في هذه المرحلة الحرجة، كما امتدح أدوار الناظر تِرِك الوطنية في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال أفورقي: “ندعم الحكومة السودانية الشرعية متمثلة في القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مواجهة التحديات الراهنة”، مؤكداً على استمرار الدعم الإريتري في دعم استقرار السودان وأمنه.

في جانب آخر، تم التطرق إلى المشاريع التنموية في شرق السودان، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. واتفق الطرفان على تعزيز الشراكة في تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة لتطوير شرق السودان وتحقيق الاستقرار فيه.

وعبر تِرِك، عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب إريتريا على حفاوة الاستقبال، معربًا عن امتنانه الكبير لدورهم التاريخي في دعم السودان، وأكد أن هذه الزيارة تعد فرصة لتعزيز الروابط المشتركة بين البلدين والنهوض بالعلاقات في كافة المجالات، وأن هذه الزيارة تشكل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مشرق للمنطقة من خلال العمل المشترك بين السودان وإريتريا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

يذكر أن وفد الهدندوة عاد إلى البلاد اليوم.