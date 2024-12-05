محكمة كرري تخفف العقوبة على فتاة متعاونة مع المليشيا تفتش النساء بأحد ارتكازات المتمردين

أمدرمان: السوداني

خفّفت محكمة جنايات كرري العامة، العقوبة على متهمة كانت تقوم بتفتيش النساء في ارتكازات مليشيا الدعم السريع، وأوضحت المحكمة أنها راعت صغر سن المتهمة التي تجاوزت الثامنة عشر بقليل عند ارتكاب الجريمة كظرف مخفف للعقوبة.

وأصدرت محكمة جنايات كرري العامة برئاسة قاضي المحكمة العامة حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في مواجهة المتهمة (ص ا ع) في حضور محاميها بعد أن أدانتها المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (1864 /2024) لمخالفتها نص المواد (26-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة.

وعملت المتهمة بأحد ارتكازات القوات المتمردة لتفتيش النساء، وقد مثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا عبد العزيز حمزة.