البرهان يتلقّى دعوة لزيارة الكويت لتعزيز العلاقات بين البلدين

الخرطوم: السوداني

تلقّى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، دعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لزيارة الكويت لدفع وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وعبّر البرهان خلال لقائه، اليوم، سفير دولة الكويت لدى السودان د. فهد الظفيري، عن تقدير السودان حكومةً وشعباً لمواقف الكويت الشقيقة الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، منوهاً لدروها الإنساني في دعم ومُساندة الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية والعون له إبان محنته والأزمة التي يعيشها.

وأكد سفير الكويت الظفيري في تصريح صحفي، ترحيب أمير دولة الكويت بهذه الزيارة الكريمة التي من شأنها دعم مسيرة التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.