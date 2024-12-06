والي جنوب دارفور يكشف تفاصيل جديدة حول هبوط الطائرات في مطار نيالا ومدرج بعثة اليوناميد

بورتسودان: السوداني

قال والي جنوب دارفور، بشير مرسال، أن الإمداد بالأسلحة مازال مستمراً للمليشيا عبر خمسة مهابط سرية من بينها مطار نيالا ومدرج اليوناميد ومهابط أخرى.

وسيطرت مليشيا الدعم على الفرقة “16”مركز القيادة الغربية للجيش السوداني بولاية جنوب دارفور، وعلى عاصمة الولاية نيالا، نهاية أكتوبر 2023.

ولفت الوالي، الخميس، في ملتقى لجنوب دارفور في بورتسودان، إلى أنهم أبلغوا الجهات ذات الصلة بموضوع هبوط الطائرات لإيجاد المعالجات اللازمة لها. داعياً إلى وضع حدا لحسم ماسماها بالمهزلة.

وسبق أن قصف سلاح الجو التابع للجيش السوداني مطار نيالا، إلا أنّ مليشيا الدعم السريع أعادت ترميمه.

وقال مرسال إنّ المطارات تُستخدم بجانب تهريب الذهب من منجم سنقو ولنقل المحاصيل والثروة الحيوانية والزيوت إلى الإمارات عبر مطار نيالا، حيث تعتبر ولاية جنوب دارفور من أكبر مناطق إنتاج الصمغ العربي.