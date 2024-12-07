بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم

رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار وأسرة (السوداني)، يشاطرون حاكم إقليم دارفور القائد، مني أركو مناوي، الأحزان في وفاة شقيقه، المغفور له بإذن الله تعالى

اللواء خاطر أركو مناوي

الذي وافته المنية بالهند، بعد صراع طويل مع المرض.

والعزاء موصول إلى أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة ولكل أصدقائه وجيرانه.

تغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وذويه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).