بنك السودان يُلزم المصارف بربط تطبيقاتها لتحقيق خدمة التحويل بين حسابات عملاء المصارف المختلفة

كتبت: هالة حمزة

أصدر بنك السودان المركزي، منشوراً ألزم فيه المصارف بتطوير وتنشيط وتفعيل تطبيقاتها المصرفية (Apps) لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء، والعمل على استقرار وإتاحة تطبيقاتها على مدار الساعة لتمكين عملائها من الاستفادة من الخدمات المصرفية.

ووجه المركزي المصارف بربط تطبيقاتها فوراً بمنصات الربط البيني المتاحة لتحقيق تكاملية التطبيقات، وخدمة التحويل بين حسابات عملاء المصارف المختلفة.

على أن يُستخدم رقم الحساب المصرفي الأساسي (BBAN) في التحويل بين حسابات العملاء بالمصارف (عبر التطبيقات).

وحدد البنك المركزي للعميل الواحد مبلغ (1) مليون جنيه في اليوم كسقف للتحويل لعملاء المصارف الأخرى (عبر التطبيقات).

يذكر أن السقف المحدد للتحويل عبر التطبيق داخل حسابات المصرف الواحد سيظل مبلغ 15 مليون جنيه في اليوم.

ويأتي ذلك في إطار موجهات بنك السودان المركزي للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وتعزيز المدفوعات الرقمية.