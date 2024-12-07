شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تنهب المركز الصحي الوحيد بمنطقة “الشيخ الأمين” بشرق النيل

الخرطوم: السوداني

قامت قوة من الدعم السريع بالاعتداء على المركز الصحي الوحيد بمنطقة “الشيخ الأمين” شرق الخرطوم، والذي يقدم خدماته لقطاع واسع من المواطنين بالمنطقة، في ظل توقُّف المرافق الطبية وانعدام الخدمات الطبية وانتشار وباء الكوليرا، كما قامت بنهب المخزون الدوائي الموجود بالمركز.

وأعربت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم السبت، عن أسفها لاستمرار استهداف المرافق الطبية من قبل الدعم السريع والتي ظلت الأمل الوحيد للمرضى وكبار السن في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع. وتدعو الشبكة، الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المرافق الطبية والمدنيين وكف أيديها عنهم وفتح مسارات إنسانية لهم.