الجيش السوداني: دع الفرحة تأتي كاملة ولا تستعجل النشر

الخرطوم: السوداني

دعا الجيش السوداني الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة الالتزام بالنشر الإيجابي بما يخدم المصلحة الوطنية ولا يضر بالقوات المسلحة، وأضاف: “دع الفرحة تأتي كاملة ولا تستعجل النشر”.

وقال الجيش أن الإعلام الواعي والمسؤول يعدّ من العوامل الرئيسية لتحقيق النصر في المعركة التي يخوضها السودان.

ولفت في بيان له عبر موقعه الرسمي أن “نشر معلومات عن تحرّكات القوات أو الإعلان عن انتصارات قبل تأمين المكاسب وانجلاء الموقف قد يضر بالجهود العسكرية والأمنية المبذولة”.

ودعا للتحلي بالحكمة والمسؤولية في التعاطي مع المستجدات الميدانية، حفاظاً على أمن وسلامة القوات وتحقيق الهدف الأسمى في الحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها.