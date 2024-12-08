صوت العاصمة: الأسد رحل وسقط وأصبح في مزابل التاريخ ولكن ماذا جرى؟ 

نؤكد لكم من العاصمة دمشق أنه لا وجود حتى اللحظة لما يسمى إدارة العمليات العسكرية، أو أي فصيل معارض، أو أي عنصر أو مجموعة مشابهة لتلك التي رأيناها خلال دخول حلب وحمص وحماه، لا من حيث اللباس ولا السيارات ولا السلاح.

ما جرى هو صفقة انتهت بتسليم دمشق بدون قتال مع اعتبار أن جميع المتعاونين من داخل المنظومات الأمنية والعسكرية تابعين لإدارة العمليات العسكرية، والتي أصبحت مسؤولة بشكل كامل عن إصدار كل البيات والأخبار.

سجن صيدنايا المركزي لم يُحرر عسكرياً، وإنما جرى إطلاق سراح المعتقلين فيه على غرار سجن القابون وسجن عدرا المركزي بموجب صفقة، وكانت ساعة الصفر وإعلان النصر هي لحظة خروج الأسد من دمشق، وهناك عدة روايات أنه خرج بمروحيات سُمعت أصواتها في دمشق تزامن خروجها من أجواء العاصمة مع هبوط طائرات إيرانية في حميميم الروسية، أو عبر طائرة أليوشن خرجت من مطار دمشق نحو جهة لا تزال مجهولة.

كل ما يُسمع في دمشق حتى الآن بما فيها قذائف الدبابات عبارة عن احتفالات واطلاق نار وقذائف عشوائية، دون وجود أي اشتباكات.

فصائل المعارضة عسكرياً لم تدخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، والكثير من ضباط النظام لا يزالون في مبنى الأركان ينتظرون ماذا سيجري في المرحلة المقبلة، بعد التنسيق مع الدول الضامنة لهذا الاتفاق والفصائل المقاتلة.

سبق وأن ذكرنا قبل ساعات أن المرحلة المقبلة قد تحمل انقلاباً داخلياً وهو ما جرى حرفياً.

عند دخول طلائع المقاتلين القادمين من وسط وشمال سوريا، سنكون أول من يؤكد لكم وصولهم واستلامهم زمام الأمور، لكن حتى الآن ما جرى هو تنسيق وصفقة وانقلاب انتهت برحيل الأسد.