بسقف سحب 200 ألف للعميل: بدء استبدال العملة الثلاثاء المقبل بـ6 ولايات

كتبت: هالة حمزة

اعلنت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة برئاسة مساعد القائد العام، الفريق إبراهيم جابر، عن بدء إستبدال العملة من فئتي الـ500 – 1000جنيه، خلال 10 – 23 ديسمبر الحالي بعدد من ولايات السودان تشمل “البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية والنيل الأزرق”.

وتم تحديد سقف السحب بـ200 الف جنيه في اليوم للعميل الواحد عبر الإيداع في الحسابات المصرفية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن اللجنة العليا للاستبدال اطمأنت على كافة الترتيبات الفنية والأمنية لبدء عملية الاستبدال، والتي تهدف لحماية الاقتصاد الوطني، ومحاربة العمليات الإجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية.

ونفى الإعيسر، وجود سقف للتحويلات التي يجريها العملاء من حساب لآخر.

وأضاف: “يستطيع العملاء تحويل اي مبلغ عبر الحسابات، وناشد المواطنين بضرورة فتح حسابات مصرفية في الفروع القريبة”.

وأشار الناطق الرسمي للحكومة لقيام المصارف بتسهيل إجراءات ومتطلبات فتح الحسابات واستقبال إيداعات العملاء بكل يسر.

ولفت إلى ان التحويل من حساب لحساب او التعامل الإلكتروني عبر عمليات الدفع الإلكتروني ستتم وفق ما نظمته منشورات بنك السودان.

وكشف الإعيسر عن قرارات جديدة مرتقبة لبنك السودان المركزي تلزم المؤسسات العامة والخاصة بقبول عملية الدفع الإلكتروني.

وأصدرت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة ببنك السودان المركزي اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024م، منشوراً بشأن استبدال العملة من فئتي الـ 500 – 1000 جنيه عبر الإيداع في الحسابات المصرفية، قررت بموجبه استبدال العملة من الفئات المسحوبة من التداول اعتباراً من 10 ديسمبر.

وأعلنت الغرفة أن الولايات المستهدفة بالاستبدال هي ست ولايات تشمل (البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية والنيل الأزرق).

ووجه البنك المركزي فروع المصارف في الولايات المستهدفة بالاستبدال، الالتزام باستلام الإيداعات النقدية من الفئات المسحوبة من التداول خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل، والعمل أثناء العطلات الرسمية بالتنسيق مع فروع بنك السودان المركزي والجهات الأمنية في الولايات المعنية لتسهيل عملية الاستبدال.

ووجهت الغرفة فروع المصارف في الولايات غير المستهدفة بالاستبدال الامتناع، عن استلام أي إيداعات نقدية من الفئات المسحوبة من التداول اعتباراً من تاريخه.

ودعت فروع المصارف بجميع الولايات بتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول لفروع بنك السودان المركزي اعتباراً من 10 ديسمبر 2024م والسحب من حساباتها الجارية طرف بنك السودان المركزي لتغذية خزنها حسب الحاجة.

وأشارت لضرورة الالتزام بالسقف المحدد للسحب النقدي للعملاء وسقوفات التحويل عبر التطبيقات المصرفية وفق الضوابط الصادرة من البنك المركزي.