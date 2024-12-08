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القنصل العام المصري الجديد في بورتسودان يسلم أوراقه لوزير الخارجية

أخبار السودان
By admin 0

بورتسودان: السوداني

تسلم وزير الخارجية د. علي الشريف اليوم، أوراق القنصل العام المصري الجديد بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونھر النيل مقيماً ببورتسودان، براءة السيد أحمد.

ونقل القنصل، تحيات وتقدير القيادة في جمھورية مصر العربية إلى القيادة في السودان، وأبدى تطلعه للتعاون والتنسيق مع جھات الاختصاص في السودان لأداء عمله، وتطوير العلاقات بين تلك الولايات مع مصر في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية، حرص السودان على العلاقات التاريخية والأزلية مع مصر، وتعھد بتقديم وزارته لكل التسھيلات الممكنة للقنصل العام لإنجاز مھامه التي تُصب في خدمة ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

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