ائتلاف المعارضة السورية يعمل على تشكيل هيئة انتقالية حاكمة ويرسل تطمينات للمجتمع الدولي

متابعات: السوداني

قال ائتلاف المعارضة السورية (الائتلاف الوطني السوري) اليوم الأحد، إنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تُحظى بسلطات تنفيذية كاملة.

وأضاف الائتلاف في منشور له على إكس أنه يتطلع لإقامة شراكات استراتيجية مع دول المنطقة والعالم.

وتقدّم الائتلاف الوطني السوري للشعب السوري بالتهنئة بتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، بعد 14 عاماً من النضال السلمي والمسلح.

كما أعلن أن تاريخ (8 ديسمبر) من كل عام عيداً وطنياً لسوريا، لأنه يوم انتصار الشهداء والضحايا، ويوم انتصار المعتقلين والمُهجّرين والمظلومين، يوم انتصار الحق والعدالة على الإجرام والظلم.

وشدد الائتلاف، على ضرورة الحرص على الممتلكات العامة والمباني والمنشآت باختلافها، باعتبارها مِلكاً للشعب وليست لنظام بشار الأسد.

وأكد للمجتمع الدولي، حرصه على سلامة الدول المجاورة وأمنها وعدم تدخل السوريين بدول الجوار، كما يتطلع لبناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة والعالم بهدف بناء سوريا من جديد، من كل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.