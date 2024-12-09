أبو الغيط يصل بورتسودان

بورتسودان: السوداني

​وصل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم إلى بورتسودان في زيارة عمل تستغرق يومين، وكان في استقباله وزير الخارجية د. علي الشريف.

وسيعقد ابو الغيط، عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لتناول كافة تطورات الوضع حالياً في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، إنّ هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب جامعة الدول العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به، وكذلك انطلاقاً من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.