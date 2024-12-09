الدعم السريع تهاجم قريتي ود الهندي وود شنّان بجنوب الجزيرة وتنهب المستشفيات والصيدليات

الخرطوم: السوداني

قال مؤتمر الجزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن مليشيا الدعم السريع هاجمت أمس الأحد قريتي “ود الهندي وود شنّان” بجنوب الجزيرة، وأسفر الهجوم عن خراب كبير طال مستشفى الشهيد فيصل عابدين بود الهندي، ونهبت أموال الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى بالكامل، والصيدليات العاملة، وفعلت ذات الشيء بممتلكات المواطنين بقرية “ود شنّان”

وتقدم مستشفى الشهيد فيصل عابدين بود الهندي، خدماتها الطبية في كافة التخصصات لمواطني القرية والقرى المجاورة، وبشكل أخص في مجال النساء والتوليد.

وتشهد قرى جنوب الجزيرة، عمليات تهجير قسري ممنهج وهي الآن خالية من السكان.