السودان يعلن دعمه لحق الشعب السوري في فرض إرادته وممارسة حقوقه المشروعة واختيار كيفية إدارة شؤونه

بورتسودان: السوداني

أكد السودان دعمه لحق الشعب السوري في فرض إرادته وممارسة حقوقه المشروعة واختيار كيفية إدارة شؤونه، داعيا المجتمع الدولى إلى احترام خيار الشعب السوري ودعم وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها ومساندتها لصون مواردها ومقدراتها والنهوض بدورها الاقليمي والدولي ومقاومة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

واشاد السودان بما جسده أبناء الشعب السوري الشقيق من وعي كامل بما تتطلبه المرحلة من وحدة وتكاتف وتسامي على دواعي الأنقسام والتشتت والحرص علي حماية مؤسسات الدولة السورية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم: “ظل السودان يتابع بأهتمام بالغ التطورات الأخيرة للأوضاع في سوريا الشقيقة، وما أفضت إليه من تغيير سياسي في البلاد. ويجدد السودان دعمه لحق الشعب السورى في فرض إرادته وممارسة حقوقه المشروعة واختيار كيفية إدارة شؤونه”.

واضافت: “كما يعبر السودان عن ثقته أن الشعب السوري الشقيق وقواه السياسية والإجتماعية سيبذلون كل جهد ممكن لاستغلال الفرصه الحقيقية التي يتيحها التغيير السياسي لتمتين الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والسلام والأستقرار وإرساء العدالة الاجتماعية في ربوع سوريا الشقيقة، لتظل دائما منارة للحضارة والاستنارة والخير”.

وأشاد السودان بما جسده أبناء الشعب السوري الشقيق من وعي كامل بما تتطلبه المرحلة من وحدة وتكاتف وتسامي على دواعي الأنقسام والتشتت وحرص على حماية مؤسسات الدولة السورية، مما يطمئن على ان سوريا ستتجاوز بسلام صعوبات الانتقال لعهد جديد.