الجيش: سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن البلاد والتعامل مع أيِّ موقع تستخدمه المليشيا للأغراض الحربية

الخرطوم: السوداني

قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ بعض الجهات السياسية المحسوبة على مليشيا آل دقلو الإرهابية درجت على ترويج الأكاذيب عقب كل استهداف تقوم به قواتنا لمواقع نشاط المتمردين، في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت حيال الفظائع والإنتهاكات المُتعمِّدة والمُروِّعة التي ترتكبها المليشيا بحق مواطنينا والأعيان المدنية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد البيان، استمرار القوات المسلحة في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتعامل بالأسلوب المناسب مع أيِّ موقع أو مرفق تستخدمه المليشيا وأعوانها للأغراض الحربية ضد الدولة السودانية، مشيراً إلى تقيد القوات المسلحة التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في استهداف الأهداف المعادية.