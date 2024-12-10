خلفاً لعلي كرتي.. التيار الإسلامي العريض ينتخب د. صلاح محمد الحسن رئيساً

عطبرة: السوداني

انتخب التيار الإسلامي العريض بإجماع كافة المكونات، د. صلاح محمد الحسن، رئيس حزب دولة القانون والتنمية بالإنابة، رئيساً للتيار الإسلامي في دورته التاسعة.

وانتظم المجلس الرئاسي للتيار الإسلامي العريض بكامل عضويته في دورته العادية، حيث ناقش تقرير الدورة الذي قدّمه علي كرتي، رئيس الدورة الثامنة، وناقش المجلس، مجموعة من الأوراق التي قدمت، ومن أهمها ورقة استشراف المستقبل، التي اعتمدت الانفتاح نحو القوى الإسلامية والوطنية، للوصول لبناء تيار وطني واسع يُواجِـه تحديات المرحلة القادمة.

وأكّـد المجلس، استمرار التيار في دعم القوات المسلحة، والقوات المساندة حتى انجلاء معركة الكرامة بنصر من الله.

كما أشاد الاجتماع بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي وقفت مع السودان، وساندت شعبه في مِحنة الحرب التي يمر بها، وأرسل المجتمعون دعواتهم للمسلمين في فلسطين وغزة الصامدة، بالنصر والفرج.

كما وجّـه المجلس الرئاسي، التهنئة للشعب السوري، بنجاح ثورته الظافرة، مُشيداً بالنهج الحضاري الذي مارسه الثوار المنتصرون.

وفي ختام الاجتماع، تمت إجازة التقرير والأوراق المرفقة، وأشاد أعضاء المجلس الرئاسي بالجهود الكبيرة، التي بذلها علي كرتي في قيادته للتيار في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.