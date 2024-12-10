انطلاق عمليات استبدال العملة بولاية القضارف 

القضارف: الطيب علي

بدأت بفرع بنك السودان المركزي بولاية القضارف اليوم، عمليات مرحلة استبدال العملة ضمن 7 ولايات.

وحث والي القضارف رئيس اللجنة العليا لاستبدال العملة بالولاية، الفريق ركن محمد أحمد حسن خلال التدشين، كافة البنوك التجارية بتسهيل وتبسيط الإجراءات بكل المدن والقرى في الولاية خاصةً التي لا توجد فيها أفرع للبنوك مثل مناطق قلع النحل والقريشة وغيرها، مشيراً إلى تسهيل استخراج الأرقام الوطنية للمواطنين.

كما دعا المواطنين لتوفيق أوضاعهم لفتح الحسابات وتقنين أوضاعهم للوصول إلى التحول الرقمي وتقليل التعامل بالنقد.

وشدد مدير بنك السودان المركزي، د. عبد الله جمال الدين، على ضرورة الاستفادة من الخدمات البنكية والتعامل بالتطبيقات المصرفية وفتح الحسابات للعملاء في ظل تبسيط الإجراءات، خاصةً وأنّ عملية فتح الحسابات تتم حتى في حال كانت مستندات الأشخاص منتهية الصلاحية.

وطمأن بأن الإجراءات لاستبدال العملة تمضي بصورة جيدة ومن شأن تلك العملية المساهمة في جذب الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي إلى داخله وتوفير التمويل اللازم من قِبل المصارف للزراعة والصناعة وكافة القطاعات الإنتاجية