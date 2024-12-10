الغرفة التجارية تعلن عن إطلاق خدمة جديدة لتوثيق المنشأ عبر نافذة الذهب

بورتسودان: السوداني

تنازل اتحاد الغرف التجارية، عن كافة الحقوق المالية لإصدار شهادات المنشأ وتقديمها مجاناً لعضويته من مصدري الذهب وشركات امتياز وشركات خاصة وأفراد، حتى يسهم الجميع في تطوير مشروع نافذة صادر الذهب.

وأوضح بيانٌ صحفي لاتحاد الغرف التجارية اليوم، أن كان من أوائل الداعمين لقرار قيام النافذة وشرع عبر إدارته التنفيذية بمكتب الطوارئ بمدينة بورتسودان وبإشراف ومتابعة الأمين العام ونائبه بإيفاد عدد ثلاثة موظفين بالتناوب للنافذة وتصميم برنامج توثيق إلكتروني خاص بشهادات المنشأ لصادرات الذهب والمعادن النفيسة ومن أجل تأمين الشهادات تم إدراج نظام QRCODE على الشهادات، التي تمّت طباعتها بمعايير تأمينية خاصة خارج البلاد، منعاً لأي عمليات تزوير مُحتملة.

واعتبر الاتحاد أنّ خطوة إطلاق نافذة الذهب بالخطوة الأولى نحو نوافذ لكل صادرات السودان وخيره الوفير.

وأعلن الاتحاد والغرفة القومية للمصدرين وباسم الكيان الجامع اتحاد أصحاب العمل السوداني، عن مباركته هذه الخطوة، لافتاً إلى أن مفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يقود إلى حفظ وتنظيم وتطوير صادرات البلاد من الذهب والمعادن النفيسة.

وأشار الاتحاد إلى قناعته الراسخة أن قطار الاقتصاد والنماء تقع مسؤولية قيادته على قطاع أصحاب العمل في السودان.

وشارك اتحاد الغرف التجارية في احتفال تدشين النافذة السودانية الموحدة لصادر الذهب، بحضور نائب الأمين العام علي صلاح علي والمدير العام محمد هاشم إبراهيم في الاحتفال الذي نظمته اللجنة العليا للنافذة بمدينة بورتسودان.