مجزرة وحشية ترتكبها المليشيا بقصفها المواطنين في مدينة أم درمان راح ضحيتها (65) شهيداً



أم درمان: السوداني

ارتكبت مليشيا الدعم السريع الإرهابية، اليوم، أكبر مجزرة بشرية عن طريق القصف المدفعي وسط المواطنين بمحلية كرري راح ضحيتها حتى الآن (65) شهيداً ومئات الجرحى اكتظت بهم المستشفيات.

ووقف والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة وكامل أعضاء لجنة أمن ولاية الخرطوم ميدانياً على المواقع التي تم قصفها بداية من موقف مواصلات الحارة 17، حيث أصابت القذيفة حافلة ركاب أدت إلى استشهاد جميع من بداخلها وعددهم 22 فرداً تحولوا إلى أشلاء.

كما طاف الوالي على الأسواق والحارات الأخرى التي طالها القصف، ومستشفى النو التي اكتظت بالجثامين والجرحى.

وأدان والي الخرطوم مقتل المواطنين العُزل والذي تستهدف المليشيا من ورائه ترويع وتخويف المواطنين للخروج من المناطق الآمنة لمواصلة نهجها في القتل والاغتصاب والسرقة. وطالب الوالي، المجتمع الدولي والمنظمات مسؤولية القيام بدورها في حماية المدنيين الذين تستهدفهم المليشيا بشكل مباشر داخل منازلهم وفي الأسواق والمؤسسات العلاجية في، إشارةٍ إلى قصف موقف والمواصلات والأسواق والمراكز الصحية وهي أماكن مكتظة بالمواطنين في وقت الذروة الذي اختارته المليشيا لوقوع أكبر عدد من الضحايا.

من جهته، قال مدير عام وزارة الصحة د. فتح الرحمن محمد الأمين، إن المستشفيات لا تزال حتى وقت كتابة هذا التقرير تستقبل حالات وفيات وجرحى، ويبذل العاملون في القطاع الصحي جهوداً مضنية لإنقاذ حياة المصابين وتقديم العناية الصحية.