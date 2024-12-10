وزارة التعليم العالي تقرر بأن لا تتجاوز رسوم استخراج الشهادات مبلغ 120 ألف جنيه

بورتسودان: السوداني

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن لا تتجاوز رسوم استخراج الشهادات الجامعية العامة مبلغ 120 ألف جنيه، ورسوم استخراج شهادات التفاصيل 200 ألف جنيه، ورسوم الإفادة 20 ألف جنيه، ورسوم السجل الأكاديمي مبلغ 150 ألف جنيه، على أن تكون رسوم الامتحانات والاستضافة ضمن الرسوم الدراسية.

وأكد وزير التعليم العالي بروفيسور محمد حسن دهب، أن الوزارة لن تتسامح مع أي مؤسسة تتجاوز قراراتها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المؤسسات التي لا تلتزم بتوجيهاتها.

وترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومى للتعليم العالى بروفيسور محمد حسن دهب، اجتماع لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي، والتي أجازت عدداً من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في عدد من مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.

وتمّت إجازة قرار تحديد الرسوم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلي والأجنبي لسنة 2024، والتي طالبت المؤسسات بضرورة الالتزام باللائحة الموحدة للرسوم بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2018، مع توفير الحد الأدنى من الكادر الإداري والأكاديمي والمتمثل في العميد وأمين الشؤون العلمية ووكيل الكلية ومنسقي البرامج بمقار الجامعات والكليات الخاصة والأهلية داخل السودان، والالتزام بالعمل المؤسسي حسب ما ورد في أمر التأسيس لسنة 2013 وقانون المجلس القومي للتعليم العالي.

وأكد القرار عدم السماح بفتح أي مركز لمؤسسات التعليم العالي خارج السودان إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط حسب لائحه المراكز الخارجية واعتماده من الوزارة، مطالباً كافة المؤسسات بتوفيق أوضاعها ومزاولة النشاط الأكاديمي داخل السودان، مع تفعيل وسائل التواصل بين الجامعات والكليات الخاصة وطلابها بالاستفادة من المواقع الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي تختص بدراسة وتقويم مشاريع مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها محلياً وعالمياً، وتعمل على متابعة أداء وسير هذه المؤسسات، وتقديم النصح والمشورة لها بما يعينها على حُسن الأداء والارتقاء بها.