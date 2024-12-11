مصدر عسكري لـ(السوداني): المليشيا الإرهابية هاجمت شندي بـ(8) مسيرات دون خسائر

شندي: السوداني

كشف مصدر عسكري مطلع لـ(السوداني) أن هجوم مليشيا الدعم السريع على مدينة شندي فجر اليوم تم بـ(8) مسيرات انتحارية، استهدفت قيادة الفرقة الثالثة مشاة، وبدأ الهجوم بعد الثانية فجرا واستمر حتى الخامسة وخمس دقائق، وتعاملت الدفاعات الأرضية مع المسيرات وتم إسقاطها جميعاً دون خسائر تذكر.

وقال: “هناك مسيرة سقطت بفعل التشويش في سوق الديم شرق المدينة وأدت لقطع في أسلاك الكهرباء فقط دون أي إصابات، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي ببعض أحياء شندي، ثم عادت الكهرباء بعد فصل الجزء المتضرر”.

وتابع: “المليشيا الإرهابية تعيش أسوأ أيامها للهزائم المتكررة التي تتعرض لها في كل مسارح العمليات، وما تقوم به من هجمات بالمسيرات الانتحارية محاولة لرفع الروح المعنوية المنهارة لجنودها”.