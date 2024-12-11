تغذية كل مصارف الولاية الشمالية بالعملة الجديدة

دنقلا: السوداني

طاف والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله وأعضاء اللجنة الولائية لاستبدال العملة، على عدد من فروع البنوك بمدينة دنقلا، عقب تدشينه عملية استبدال العملة، وذلك للاطمئنان على سير عملية الاستبدال والإيداع وفتح الحسابات.

وقال عابدين، إنهم لمسوا في اليوم الأول سلاسة وسهولة في الإجراءات، وإقبالاً من المواطنين، وجاهزية موظفي البنوك، مؤكداً تغذية حسابات فروع البنوك بالمحليات بالعملة الجديدة، والتي يبلغ عددها خمسين مصرفاً، ومنفذان.

وأكد وزير المالية والقوى العاملة بالولاية، أمير حسن البشير، أن عملية فتح الحسابات والإيداع والاستبدال بدأت في يومها الأول بصورة جيدة، موضحا أن اللجنة الولائية لاستبدال العملة ستظل في حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء مدة الاستبدال، وذلك لحل المشاكل التي يمكن أن تحدث أولاً بأول والوقوف على كافة احتياجات ومتطلبات عملية الاستبدال، مشيراً إلى استجابة بنك السودان لطلبيات البنوك بسحب العملات.

وذكر أن عملية الاستبدال هي عبارة عن فتح حسابات، داعياً المواطنين للتجاوب مع هذه العملية لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدير بنك السودان المركزي فرع دنقلا، فتح الرحمن مالك، أن العملات الجديدة متوفرة في كل المصارف بالولاية، وان عمليات الاستبدال تستمر لمدة أسبوعين، مشيراً إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات في البنوك، بوثيقة الرقم الوطني.

واشار مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد احمد الأمين، التنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية واللجان الفنية لتنفيذ الخطة الأمنية لعملية الاستبدال.