فيفا تعلن عن فوز المملكة العربية ‎السعودية بشرف تنظيم كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء فوز المملكة العربية السعودية بشرف تنظيم كأس العالم 2034م.

وجاء الإعلان عن فوز الملف السعودي باستضافة مونديال 2034 خلال انعقاد “كونغرس” الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستثنائي لعام 2024.

وكان “الفيفا” قد أعلن سابقاً حصول ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمونديال 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعدّ أعلى تقييم فنّي يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تمّ تقديمه لاستضافة كأس العالم.

وبذلك ستكون السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط تنظّم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد دولة قطر التي استضافت نسخة 2022.