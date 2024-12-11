فيفا يعلن عن استضافة المغرب والبرتغال وإسبانيا لكأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأربعاء عن فوز الملف المشترك المقدم من المغرب والبرتغال وإسبانيا باستضافة كأس العالم 2030.

وأوضح الفيفا في وقت سابق أنّ الملف المشترك تجاوز الحد الأدنى من متطلبات استضافة كأس العالم.

وستقام على أراضي المغرب والبرتغال وإسبانيا 101 مباراة.

وتتزامن نسخة عام 2030 مع لحظة تاريخية تحمل دلالات رمزية كبيرة بالنسبة للفيفا، باعتباره العام الذي يحتفل فيه الاتحاد الدولي بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة في تاريخ كأس العالم، وسيتجسّد هذا الاحتفاء بإجراء ثلاث مباريات في ثلاثة ملاعب مختلفة بأميركا الجنوبية.

وبعد مشاورات مكثفة سابقة مع جميع الاتحادات القارية، صادق مجلس الفيفا على الاقتراح الداعي إلى إقامة حدث فريد يحتفي بالذكرى المئوية لكأس العالم في أميركا الجنوبية، وتحديداً في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وبناءاً عليه، ستستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على أراضيها ثلاث مباريات من كأس العالم 2030، بواقع مباراة واحدة في كل دولة.