اتحاد المصارف يدعو المواطنين للإسراع في فتح الحسابات البنكية

بورتسودان: الطيب علي

دعا اتحاد المصارف، المواطنين للإسراع وانتهاز الفرصة الراهنة بامتلاك الحساب المصرفي والتطبيق لأغراض الاستبدال والأغراض الأخرى، وعلى رأسها التمكن من دفع الرسوم والمستحقات في مختلف معاملات الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة فى أعقاب القرار الحكومي الخاص بعدم استلام أي مدفوعات نقدية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أحمد عبد الرحمن الحوري، في تصريحات صحفية إنّ عملية استبدال العملة تسير في أيامها الأولى بصورة جيدة وفي وضع أمني ممتاز في كل ولايات الاستبدال.

وأضاف: “بما أنّ مجلس السيادة الانتقالي قد أصدر قرارا للمؤسسات الحكومية والخاصة بعدم استلام أي مدفوعات نقدية وأن تستلم مدفوعاتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي، فعلى المواطن انتهاز الفرصة”.

كما دعا الحوري، المواطنين إلى الاستفادة من فرصة فتح المصارف لأبوابها للاستبدال حتى السادسة مساءً وأيام العطلات للإسراع في فتح الحسابات والتوريد، تفادياً للازدحام التي تكون في الأيام الأخيرة.

وأوضح انه وبحسب قرار بنك السودان المركزي، تصبح العملة القديمة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه غير مبرئة للذمة في ولايات ومدن الاستبدال بعد الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، الأمر الذي يقتضي حرص المواطن على كسب الوقت وعدم انتظار الأيام الأخيرة وما فيها من مخاطر الازدحام.