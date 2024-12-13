الرئيس أردوغان يعرض على الفريق أول البرهان وساطة تركيا لحل خلافات السودان مع الإمارات

متابعات: السوداني

أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. طرح فيه وساطة تركيا لحل خلاف السودان مع الإمارات.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها: “أردوغان أوضح أن تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات العربية المتحدة، وسلّط الضوء على المبادئ الرئيسية لتركيا مثل ضمان السلام والاستقرار في السودان، وحماية وحدة وسلامة أراضيه وسيادته، ومنع انجراف البلاد لتصبح ساحةً للتدخلات الأجنبية”.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا أطلقت عملية أنقرة لحل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاقية قدمت مساهمة كبيرة في إرساء السلام بالمنطقة.

كما لفت الرئيس أردوغان، إلى أن الشعب السوري وصل إلى مرحلة تقرير مستقبله بعد 13 عامًا من الأزمة الإنسانية، وأن تركيا ستسهم في هذه العملية.

وأكد أن تركيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأن هذا الدعم سيستمر لضمان اتخاذ الحكومة المؤقتة خطوات شاملة وصحيحة، وتقديم خدمات للشعب السوري، وعدم تشكيل تهديد لجيرانها.