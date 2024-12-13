شُكر وعرفان من المارشال مني أركو مناوي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم

ببالغ الحزن والأسى، أقيمت بالأمس في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم العزاء على روح فقيد الوطن، الأخ اللواء

(خاطر أركو مناوي)

أود أن أعبِّر عن عميق امتناني لأبناء الوطن الذين شاركونا في هذا الحزن الأليم.

إن روح التماسك الاجتماعي التي تسود في السودان تُعتبر ظاهرة فريدة من نوعها، يصعب العثور عليها في مجتمعات أخرى. إن هذا الحضور الكريم يعكس عمق مكانة الراحل ومحبة الشعب له.

أُجدِّد شكري وتقديري للإخوة الذين حضروا مراسم العزاء، وأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته. ونسأل المولى أن يمنح أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)