شبكة أطباء السودان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء قصف للدعم السريع على المستشفى السعودي بالفاشر

الخرطوم: السوداني

استمراراً لاستهداف المرافق الطبية والمستشفيات بولاية شمال دارفور.. نفّذت الدعم السريع قصفاً صاروخياً على المستشفى السعودي بمدينة الفاشر بأربعة صواريخ حارقة، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين من المرافقين والمرضى فجر أمس، ليتم إجلاء المرضى لمواقع آمنة خارج موقع القصف، حيث تستضيف المستشفى أعداداً كبيرة من المرضى.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم السبت، هذا العمل الجبان والذي يستهدف البنية التحتية للمرافق الطبية التي توقف أغلبها بسبب القصف والتدمير الممنهج الذي لحق بها، كما تدعو الشبكة المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة لإيقاف استهداف الدعم السريع للمرافق الطبية والكوادر الطبية والمرضى وفتح مسارات إنسانية لإدخال الغذاء والدواء ورفع الحصار عن الآلاف من المدنيين والنازحين بمدينة الفاشر.