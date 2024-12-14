عقار: تشاد رفضت عقد امتحانات الشهادة السودانية بأراضيها

بورتسودان: السوداني

أعلنت الحكومة، أنّ السلطات التشادية رفضت السماح لنحو 13 ألف طالب سوداني مقيمين بمدينة أبشي من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، إنّ السلطات التشادية برفضها ذلك تضيع مستقبل “آلاف الطلاب السودانيين النازحين” بأراضيها.

واعتبر عقار القرار جزءاً من تبعات تورُّط النظام التشادي في الحرب ضد السودان، خاصة وأن السودان ظل يعقد امتحانات لطلاب الجالية السودانية المقيمين بمدينة أبشي كل عام بسلالة وأريحية.

وفي السياق، طمأن عقار – خلال كلمته في الملتقى السياسي الثاني لتحالف سودان العدالة، بالعاصمة المؤقتة بورتسودان اليوم السبت، وقال إن الامتحانات تمضي بصورة طيبة، حيث تمت طباعتها وتخزينها وتبقى ترحيلها للمراكز.