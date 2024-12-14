جمارك مطار بورتسودان تضبط كميات من الذهب المشغول المهرب

بورتسودان: السوداني

أحبطت شرطة الجمارك بمطار بورتسودان من محاولة تهريب 2 كيلو و15 جراماً من الذهب المشغول، كانت بحوزة أحد الركاب مخبأة بطريقة احترافية حول (بطنه) تحت الملابس ومموّهة بجاكت.

وأشاد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف، بيقظة وكفاءة منسوبي الجمارك في التصدي لمحاولات تهريب الثروات الوطنية، داعياً لمواصلة العمل بروح المسؤولية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التهريب.

كما أثنى العميد محمد النور علي النور مساعد المدير العام للعمليات الجمركية المكلف، على جهود منسوبي جمارك مطار بورتسودان، وأوضح أنّ هذه الضبطيات انعكاسٌ لمستوى الكفاءة والمهنية العالية التي تتمتع بها قوات الجمارك.

وامتدح العميد هشام محمد الحسن مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، أداء الضباط وضباط الصف والجنود بجمارك المطار، مشيراً إلى أن القوات تعمل بتوازن بين تسهيل الإجراءات ومراقبة حركة الركاب باستخدام أحدث التقنيات مما يسهم في إحباط كافة محاولات التهريب.

وأكد العميد خالد عثمان محمد الفكي مدير دائرة جمارك مطار بورتسودان، أن الدائرة مستمرة في تسهيل الإجراءات للركاب مع تكثيف الرقابة لمنع التهريب بجميع أشكاله، مشدداً على أن هذه الضبطيات تعكس التزام قوات الجمارك بحماية مقدرات البلاد، وموضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافّـة حيال المضبوطات.