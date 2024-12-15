معدل التضخم يسجل 198.22%

السوداني: ابتهاج متوكل

سجل معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024م، 198.22%، وذلك بحسب ما أعلنه اليوم (الأحد)، الجهاز المركزي للإحصاء.

في وقتٍ، سجل الرقم القياسي العام، لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2024م ارتفاعاً حيث بلغ 358786.50 نقطة مقارنة مع 354521.70 نقطة في اكتوبر 2024م، بارتفاع بلغ 4264.80 نقطة، أي بمعدل تغيّر شهري بلغ 1.20%.

بينما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك المجموعة الأغذية والمشروبات 160230.80 لشهر نوفمبر 2024م نقطة مقارنة مع 158776.49 نقطة في أكتوبر 2024م بارتفاع بلغ 1454.31 نقطة، أي بمعدل تغيّر شهري بلغ 0.92%

وسجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 358786.50 نقطة لشهر نوفمبر 2024م، بينما كان 120307.40 نقطة في شهر نوفمبر 2023م بارتفاع بلغ 238479.10 نقطة، بمعدل تغيّر سنوي (تضخم) بلغ 198.22% أي أنّ معدل التغيّر للمستوى العام للأسعار في شهر نوفمبر 2024م ارتفع بنسبة 198.22% عن نظيره في العام السابق.

سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات 160230.80 نقطة لشهر نوفمبر 2024م، بينما كان 55639.98 نقطة في شهر نوفمبر 2023م، بارتفاع بلغ 104590.82 نقطة، بمعدل تغيّر سنوي (تضخم) 187.98% أي أن معدل التغيّر للأسعار لمجموعة الأغذية والمشروبات في شهر نوفمبر 2024م زاد بنسبة 187.98% عن نظيره في العام السابق.