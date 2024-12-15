المكتب القيادي للتجمع الاتحادي: المشاركة في حكومة المنفى خيانة وطنية عظمى

متابعات: السوداني

رفض المكتب القيادي للتجمع الاتحادي فكرة إقامة حكومة منفى، مؤكداً على أنها تمثل خطوة انفصالية تهدد وحدة السودان.

وقال قيادي التجمع في بيان له: “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها وطننا العزيز، والحرب اللعينة تكاد تمزق وحدته وتهدد سلامته وأمنه، تسعى تنسيقية تقدم بخطىً حثيثة لإقامة حكومة منفى وهي في الواقع حكومة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الدعم السريع لتشكل واجهة سياسية ودبلوماسية لمليشيا الدعم السريع، تأتي هذه الخطوة تمهيداً للانفصال وتفكيك كيان الدولة السودانية، يقف خلف هذا المشروع قوى إقليمية ودولية فاعلة وداعمة لموقف المليشيات التي فقدت كل مشروعية أخلاقية وسياسية بسبب ما ارتكبته من جرائم بشعة ضد الإنسانية شملت التهجير القسري والاغتصاب والقتل ونهب موارد المواطنين وكذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل ذلك موثق من قبل المنظمات الدولية”.

وأضاف في بيان له: “جاءت هذه الفكرة لتحصين قادة المليشيات من الملاحقات الجنائية واستجابة لضغوط القوى الإقليمية والدولية التي لها مصلحة في تفتيت وحدة السودان. لذلك نعلن نحن في المكتب القيادي للتجمع الاتحادي رفضنا القاطع، وتنديدنا الشديد، وبأقوى العبارات لهذه الفكرة الانفصالية وسنقاطعها ونحاربها ولو جاءت مبرأة من كل عيب، ونعتبر المشاركة فيها خيانة وطنية عظمى”.

ودعا قيادي التجمع، تنسيقية تقدم وكافة الأحزاب والمنظمات ولجان المقاومة المنضوية تحتها إلى تحكيم صوت العقل أن يكون همّها الأول مصلحة السودان وشعبه، بعيدًا عن الاهداف الشخصية واطماع الدول الأجنبية.

وشدد على أن السودان في حاجة إلى جهود صادقة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وليس إلى خطوات تزيد من تعميق الأزمة وتقسيم البلاد بواسطة أمراء الحرب.