شبكة أطباء السودان: مقتل 7 بينهم 4 أطفال وإصابة 11 آخرين في قصف الدعم السريع لمعسكر شالا للنازحين بالفاشر

الخرطوم: السوداني

قتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وأصيب 11 آخرون جراء القصف المدفعي للدعم السريع على معسكر شالا للنازحين بالفاشر بولاية شمال دارفور.

وحذرت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الأحد، من استمرار القتل عبر القصف الممنهج للدعم السريع على معسكرات النازحين ومواقع تجمعات المدنيين بمدينة الفاشر، مما يهدد بموجات جديدة للنزوح من مدينة الفاشر التي تستقبل عشرات الآلاف من النازحين ومئات الآلاف من المواطنين العزل.

ودعت الشبكة، الدعم السريع لاحترام القرار الدولي الداعي لوقف القصف والحصار والهجمات على مدينة الفاشر التي قُتل فيها المئات من المدنيين العزل في الأسواق، وهُجِّر فيها الآلاف من مساكنهم التي تحولت لمواقع اقتتال نشطة.