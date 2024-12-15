محكمة مكافحة الإرهاب كسلا تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت “تعزيراً” في مواجهة متهم

كسلا: السوداني

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب كسلا برئاسة قاضي المحمكة العامة صلاح محمد أحمد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت “تعزيراً” مع مصادرة المشغولات الذهبية والهواتف والعملات الأجنبية المعروضات، في مواجهة المتهم (ف ا ر م).

وأدانت المحكمة، المتهم تحت المادتين (50 -51) من القانون الجنائي السوداني في الدعوى الجنائية بالرقم (88/2024/ إرهاب). في وقتٍ، اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المدانان (ا ا ر م) و(ع ج ح م) في ذات الدعوى، مع مصادرة المعروضات بعد أن إدانتهما تحت المادتين 107/181 من القانون الجنائي السوداني التستر واستلام المال المسروق والمادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981م تعديل 2011م، وذلك في حضور محامي الدفاع.

وكانت نيابة كسلا قد مثلت الاتهام أمام المحكمة.