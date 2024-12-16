الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مدير الاستخبارات العسكرية الفريق صبير وصلاح قوش وعثمان عمليات وكرشوم

متابعات: السوداني

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على أربع شخصيات سودانية على رأسهم مدير الاستخبارات العسكرية الفريق علي صبير، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق الفريق أول صلاح قوش، ومن جانب قوات الدعم السريع، عثمان عمليات وتجاني كرشوم”.

وقال الاتحاد الأوروبي إنّ العقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد الأموال لأسباب تتعلق بالانتهاكات الإنسانية والقمع السياسي في السودان. وتم تصنيف هؤلاء الأشخاص بسبب دورهم في التهديد للسلام والاستقرار والأمن في البلاد.